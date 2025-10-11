Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 02:25

В Госдуме высказались о возможности декрета на любом сроке беременности

Госдума рассмотрит идею разрешить декрет на любом сроке беременности

Тест на беременность Тест на беременность Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Женщинам нужно предоставить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который разработал несколько инициатив, направленных на расширение поддержки семей с детьми. Также политик считает необходимым распространить социальные выплаты по беременности и родам на неработающих женщин, пишет ТАСС.

В настоящее время порядок предоставления декретного отпуска строго регламентирован и зависит от медицинских показаний. Депутат предложил изменить этот подход, предоставив будущим матерям больше свободы в принятии решений.

Россиянки должны получить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, — указал парламентарий.

Дополнительно он внес идею повысить уровень поддержки семей с детьми, включая расширение льготных программ по ипотечному кредитованию. Госдума может рассмотреть предложения Миронова в ближайшее время.

Согласно действующему законодательству, отпуск по беременности и родам оформляется листком нетрудоспособности: при одноплодной беременности — 70 дней до и 70 дней после родов. После его окончания один из родителей может оформить отпуск по уходу за ребенком.

Ранее депутат заявил, что крайне важно ввести ежеквартальную индексацию пенсий россиян. Сейчас она производится два раза в год.

