В Госдуме высказались о возможности декрета на любом сроке беременности Госдума рассмотрит идею разрешить декрет на любом сроке беременности

Женщинам нужно предоставить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который разработал несколько инициатив, направленных на расширение поддержки семей с детьми. Также политик считает необходимым распространить социальные выплаты по беременности и родам на неработающих женщин, пишет ТАСС.

В настоящее время порядок предоставления декретного отпуска строго регламентирован и зависит от медицинских показаний. Депутат предложил изменить этот подход, предоставив будущим матерям больше свободы в принятии решений.

Россиянки должны получить право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, — указал парламентарий.

Дополнительно он внес идею повысить уровень поддержки семей с детьми, включая расширение льготных программ по ипотечному кредитованию. Госдума может рассмотреть предложения Миронова в ближайшее время.

Согласно действующему законодательству, отпуск по беременности и родам оформляется листком нетрудоспособности: при одноплодной беременности — 70 дней до и 70 дней после родов. После его окончания один из родителей может оформить отпуск по уходу за ребенком.

