11 октября 2025 в 03:04

Силы ПВО сработали ночью под Воронежем

Гусев: силы ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Воронежской области. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Минобороны РФ информацию пока не подтверждало.

Глава области оперативно проинформировал жителей об оперативной обстановке в области. По его словам, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с сохраняющейся угрозой применения беспилотников.

Внимание! В Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА, — добавил он.

Местные власти призывают жителей сохранять бдительность и оперативно реагировать на сообщения о возможных новых инцидентах. Ситуация находится под постоянным контролем экстренных служб и военного командования.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Волгоградом прогремело от пяти до семи взрывов. Канал утверждает, что в небе работают системы противовоздушной обороны, уже сбившие несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России и официальные власти эту информацию не комментировали.

ПВО
Воронежская область
БПЛА
атаки
