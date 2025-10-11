Трамп расставил точки над i в вопросе встречи с Си Цзиньпином Трамп заявил, что пока не отказываться от встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал возможность своей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках предстоящего саммита АТЭС. Он опроверг информацию об отмене переговоров, однако выразил неуверенность в их проведении.

Нет, я ее не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем встречу провести, — указал Трамп.

При этом он резко отреагировал на новые экспортные ограничения Китая в сфере добычи редкоземельных элементов. Президент назвал эти меры неожиданными и шокирующими.

До этого Трамп уже выражал сомнения в целесообразности проведения встречи, отмечая, что после действий Пекина «теперь, кажется, нет повода» для переговоров. Всего тремя днями ранее он подтверждал планы о проведении переговоров с китайским лидером в Республике Корея. Ситуация демонстрирует изменчивость дипломатической позиции американской стороны на фоне новых торговых ограничений Китая.

Ранее стало известно, что США 1 ноября или раньше введут пошлины в размере 100% на товары из КНР. Трамп также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Он подчеркнул, что все будет зависеть от дальнейших действий Пекина.