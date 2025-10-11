Россиянам посоветовали не отказываться от сбережений в рублях

Россиянам посоветовали не отказываться от сбережений в рублях Аналитик Соболев назвал рубль надежным инструментом для инвесторов

Курс российской национальной валюты сохраняет стабильность в начале октября, несмотря на ранее озвученные прогнозы о его возможном ослаблении, заявил в беседе с ПРАЙМ начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Эксперт отметил, что преждевременно отказываться от хранения средств в рублях.

Рубль остается надежным инструментом для инвесторов. Он приносит доход в банковском секторе и на внебиржевом валютном рынке, — уточнил Соболев.

Специалист указал на факторы, которые в настоящее время поддерживают национальную валюту, включая приток капитала нерезидентов и постепенное восстановление объемов импорта. При этом сохраняется давление со стороны неблагоприятной внешней конъюнктуры и рисков замедления экономического роста. Ключевым фактором будущей динамики станет движение ключевой ставки ЦБ, где вероятность дальнейшего снижения уменьшилась, но полностью не исключена.

Рублевые активы продолжают оставаться привлекательным инструментом для сбережений, демонстрируя доходность как в банковской сфере, так и на финансовых рынках. По словам Соболева, это опровергает необходимость поспешного отказа от вложений в национальной валюте.

Ранее управляющий директор Московской Биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин заявил, что новичку не нужен большой капитал для инвестиций. По его словам, минимальная сумма для инвестиций на некоторых ресурсах стартует от 100 рублей при покупке паев.