Юрист объяснил, можно ли покрыть ипотеку монетами Юрист Митин: гасить ипотеку можно любыми рублевыми денежными знаками

Россияне могут погасить ипотеку и другие платежи любыми рублевыми денежными знаками, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что банки обязаны принимать монеты любых номиналов.

Российское законодательство регламентирует порядок и способы внесения платежей, в том числе за услуги ЖКХ, оплату штрафов, а также погашение кредитов и ипотеки, когда такие платежи осуществляются через банк. В соответствии с пунктом 1 статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации рубль, включая монеты любых номиналов, является одним из законных средств наличного платежа, обязательных к приему на всей территории страны, — рассказал Митин.

Юрист подчеркнул, что банки также не могут устанавливать ограничения по количеству, весу или объему принимаемых монет. По его словам, финансовая организация должна принять монеты даже в большом количестве.

Ранее сообщалось, что акция «Монетная неделя» вернула в денежный оборот 245 млн рублей мелочью. Россияне сдали более 56 млн монет, что стало максимальным показателем за все время проведения акции.