10 сентября 2025 в 09:15

«Мимоза» без майонеза и картошки: ПП-версия салата — ешь и худей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ПП-версия салата «Мимоза» — это легкий вариант классического блюда, который сохраняет изысканный вкус, но содержит втрое меньше калорий. Ешь и худей!

Для приготовления разомните вилкой 200 г консервированного тунца в собственном соку, отварите 2 яйца и натрите белки отдельно от желтков. Натрите на терке 1 сырую морковь и 1 зеленое яблоко, измельчите половинку красного лука. Выкладывайте слоями: тунец → лук → морковь → белки → яблоко. Каждый слой смазывайте соусом из 150 г греческого йогурта, 1 ч. л. горчицы и сока лимона. Украсьте желтками и зеленью.

Дайте настояться 2 часа в холодильнике — и наслаждайтесь витаминным без угрызений совести! Эта «Мимоза» без майонеза и картошки отличается пользой: богатый белком тунец укрепляет иммунитет, морковь и яблоко дают клетчатку и витамины, а греческий йогурт улучшает микрофлору кишечника.

Ранее стало известно, как приготовить кимчи из обычной капусты: с этим рецептом справится любая хозяйка.

мимоза
рецепты
салаты
правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
