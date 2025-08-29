С этим рецептом кимчи справится любая хозяйка: из обычной капусты

Этот вариант кимчи из обычной белокочанной капусты поразит вас ярким балансом остроты, кислинки и легкой сладости с насыщенным чесночно-имбирным ароматом. С этим рецептом справится любая хозяйка.

Для приготовления нарежьте на небольшие кусочки 1 кг капусты, посолите (2 ст. л.) и оставьте на 2 часа. Промойте и отожмите. Приготовьте пасту: смешайте 3 ст. л. молотого острого перца, 1 ст. л. сахара, 4 измельченных зубчика чеснока, 1 ст. л. тертого имбиря, 2 ст. л. рыбного соуса (можно заменить соевым) и 1/2 стакана воды. Тщательно перемешайте капусту с пастой, добавьте 1 нарезанную морковь и 3 зеленые луковицы. Плотно уложите в банку, оставив 2 см сверху. Оставьте при комнатной температуре на 1–2 дня (для брожения), затем храните в холодильнике.

Уже через сутки можно пробовать — с каждым днем вкус будет становиться глубже. Это бюджетная версия классического кимчи, которая покорит вас простотой и насыщенным вкусом. Капуста получается хрустящей, пикантной и освежающей — идеальная закуска к любым блюдам.

