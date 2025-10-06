Сытный завтрак для всей семьи: готовим омлет, который выглядит как настоящая пицца

Омлет-пицца представляет собой быстрый и питательный завтрак, объединяющий вкус классической пиццы и пользу яичного блюда. Это блюдо отличается легкостью приготовления и возможностью кастомизации с различными начинками.

Для приготовления потребуется: 3-4 яйца, 2 ст. л. молока или сливок, 50 г колбасы или ветчины, 30 г сыра, 1 помидор, 2 ст. л. кукурузы, соль, перец, зелень. Яйца взбивают с молоком, солят и перчат. Выливают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Когда низ схватится, сверху выкладывают нарезанные кубиками колбасу, помидоры, кукурузу. Посыпают тертым сыром и накрывают крышкой на 3–4 минуты. Секрет успеха заключается в использовании сковороды с толстым дном — это позволяет омлету равномерно пропечься без подгорания. Готовое блюдо посыпают свежей зеленью. Подают сразу после приготовления, пока сыр остается тягучим.

