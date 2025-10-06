Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 08:50

Сытный завтрак для всей семьи: готовим омлет, который выглядит как настоящая пицца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Омлет-пицца представляет собой быстрый и питательный завтрак, объединяющий вкус классической пиццы и пользу яичного блюда. Это блюдо отличается легкостью приготовления и возможностью кастомизации с различными начинками.

Для приготовления потребуется: 3-4 яйца, 2 ст. л. молока или сливок, 50 г колбасы или ветчины, 30 г сыра, 1 помидор, 2 ст. л. кукурузы, соль, перец, зелень. Яйца взбивают с молоком, солят и перчат. Выливают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Когда низ схватится, сверху выкладывают нарезанные кубиками колбасу, помидоры, кукурузу. Посыпают тертым сыром и накрывают крышкой на 3–4 минуты. Секрет успеха заключается в использовании сковороды с толстым дном — это позволяет омлету равномерно пропечься без подгорания. Готовое блюдо посыпают свежей зеленью. Подают сразу после приготовления, пока сыр остается тягучим.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Читайте также
Два яблока и горстка муки! Самые воздушные яблочные булочки на сковороде — без возни и нервов
Общество
Два яблока и горстка муки! Самые воздушные яблочные булочки на сковороде — без возни и нервов
Мясо по-белорусски с картошкой и квашеной капустой: хит из Минска
Общество
Мясо по-белорусски с картошкой и квашеной капустой: хит из Минска
Два яблока и горстка муки! Самые воздушные яблочные булочки на сковороде — без возни и нервов
Общество
Два яблока и горстка муки! Самые воздушные яблочные булочки на сковороде — без возни и нервов
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Семья и жизнь
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Нежнее суфле — всего 3 ингредиента! Французский омлет Пуляр — просто, вкусно и необычно
Общество
Нежнее суфле — всего 3 ингредиента! Французский омлет Пуляр — просто, вкусно и необычно
рецепты
еда
завтраки
омлеты
яйца
пиццы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Сытный завтрак для всей семьи: готовим омлет, который выглядит как настоящая пицца Омлет-пицца представляет собой быстрый и питательный завтрак, объединяющий вкус классической пиццы и пользу яичного блюда. Это блюдо отличается легкостью приготовления и возможностью кастомизации с различными начинками.
Для приготовления потребуется: 3-4 яйца, 2 ст. л. молока или сливок, 50 г колбасы или ветчины, 30 г сыра, 1 помидор, 2 ст. л. кукурузы, соль, перец, зелень.
>
Яйца взбивают с молоком, солят и перчат. Выливают на разогретую сковороду с антипригарным покрытием. Когда низ схватится, сверху выкладывают нарезанные кубиками колбасу, помидоры, кукурузу. Посыпают тертым сыром и накрывают крышкой на 3-4 минуты.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калорийность банана: от размера до спелости
Вооруженный мужчина открыл беспорядочный огонь по прохожим
Осенний десерт: шведский суп из сухофруктов без особых хлопот
На Эвересте эвакуировали 350 туристов
В аэропорту в Сочи задержали и отменили 87 рейсов
Участники «Флотилии стойкости» начали голодовку из-за блокады Газы
Промышленный объект полыхал ночью на юге Украины
Экс-советник Путина описал онлайн-пространство РФ через 10 лет
В стране Европы хотят закрепить в конституции запрет на вступление в НАТО
Боец элитного подразделения ВСУ прятался по болотам, мечтая о сдаче в плен
ЮАР впустила самолет включенного США в черный список перевозчика из России
Британский доброволец сжег свой паспорт в поддержку России
Губернатор раскрыл детали атаки ВСУ на Нижегородскую область
В Подмосковье пьяный мужчина избил собаку с инвалидностью
Звезда «Папиных дочек» подал иск на алименты к экс-супруге
Беспилотники ВСУ нацелились на Кабардино-Балкарию
В Таиланде пьяная россиянка упала с балкона и получила серьезные травмы
День врача: эволюция медицины от магии до нанотехнологий
Стало известно, почему члены пропавшей под Красноярском семьи вряд ли живы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 октября: инфографика
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.