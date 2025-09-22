На обед и ужин — универсальная курочка по рецепту из Пекина: получаем сочное мясо без хлопот

Курица по-китайски представляет собой быстрое и простое в приготовлении блюдо с насыщенным вкусом и ароматом. Этот рецепт позволяет создать вкусное и сытное кушанье всего за 20 минут без особых кулинарных навыков. Сочетание нежного куриного мяса с пикантным соусом делает это блюдо идеальным выбором для повседневного ужина.

Для приготовления потребуется: 500 г куриного филе, 2 ст. л. крахмала, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. тертого имбиря, 2 ст. л. растительного масла. Для соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. острого перца по вкусу. Куриное филе нарезают небольшими кубиками, обваливают в крахмале и обжаривают на хорошо разогретом масле до золотистой корочки примерно 5–7 минут. Отдельно на сковороде пассеруют измельченный чеснок и имбирь в течение минуты, затем добавляют все компоненты для соуса и прогревают до однородности. Обжаренную курицу выкладывают в соус, тщательно перемешивают и тушат на среднем огне 2-3 минуты. Секрет успеха заключается в быстрой обжарке курицы в крахмале, который создает хрустящую корочку и сохраняет сочность мяса внутри. Подают блюдо сразу после приготовления, посыпав кунжутом и зеленым луком. Такой способ приготовления позволяет сохранить все соки в мясе и добиться идеального сочетания хрустящей текстуры с нежным соусом. Блюдо прекрасно сочетается с рисом или лапшой и может быть адаптировано под различные вкусовые предпочтения.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.