«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:57

На обед и ужин — универсальная курочка по рецепту из Пекина: получаем сочное мясо без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица по-китайски представляет собой быстрое и простое в приготовлении блюдо с насыщенным вкусом и ароматом. Этот рецепт позволяет создать вкусное и сытное кушанье всего за 20 минут без особых кулинарных навыков. Сочетание нежного куриного мяса с пикантным соусом делает это блюдо идеальным выбором для повседневного ужина.

Для приготовления потребуется: 500 г куриного филе, 2 ст. л. крахмала, 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. тертого имбиря, 2 ст. л. растительного масла. Для соуса: 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 1 ч. л. кунжутного масла, 1/2 ч. л. острого перца по вкусу. Куриное филе нарезают небольшими кубиками, обваливают в крахмале и обжаривают на хорошо разогретом масле до золотистой корочки примерно 5–7 минут. Отдельно на сковороде пассеруют измельченный чеснок и имбирь в течение минуты, затем добавляют все компоненты для соуса и прогревают до однородности. Обжаренную курицу выкладывают в соус, тщательно перемешивают и тушат на среднем огне 2-3 минуты. Секрет успеха заключается в быстрой обжарке курицы в крахмале, который создает хрустящую корочку и сохраняет сочность мяса внутри. Подают блюдо сразу после приготовления, посыпав кунжутом и зеленым луком. Такой способ приготовления позволяет сохранить все соки в мясе и добиться идеального сочетания хрустящей текстуры с нежным соусом. Блюдо прекрасно сочетается с рисом или лапшой и может быть адаптировано под различные вкусовые предпочтения.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
курица
Китай
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
Песков оценил текущую ситуацию в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Россиянам раскрыли, зачем делать обязательным ЕГЭ по истории
В Курганской области запретили ставить оградки на местном кладбище
Российские военные нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.