22 сентября 2025 в 11:00

Обычная курица под этим маринадом становится шикарной: медово-апельсиновая глазурь с имбирём

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обычная курица под этим маринадом становится шикарной. Готовим медово-апельсиновую глазурь с имбирём. Это блюдо станет украшением вашего стола! Нежное сочное мясо в хрустящей сладковато-пряной корочке с цитрусовыми нотками. Идеально для праздника или особенного ужина.

Ингредиенты

  • Курица целиком — 1 шт. (1,5–2 кг)
  • Мед жидкий — 4 ст. л.
  • Апельсины — 2 шт.
  • Соевый соус — 50 мл
  • Имбирь свежий — 40 г
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль крупная — по вкусу
  • Перец черный и красный — по 1 ч. л.
  • Специи (паприка, куркума) — по желанию

Приготовление

  1. Курицу обсушите, натрите маслом, солью и перцами внутри и снаружи (соли немного, так как в глазури есть соевый соус). Три апельсина очистите от кожуры и белых плёнок, нарежьте кружочками. Выложите их на дно формы. Уложите курицу грудкой вниз на апельсины.
  2. Смешайте сок апельсина, тёртый имбирь, мёд, соевый соус и специи. Обильно смажьте глазурью. Запекайте 40 минут при 200 °C. Достаньте курицу, смажьте снова. Запекайте ещё 50–60 минут, поливая соком и глазурью каждые 15 минут. Подавайте с запечёнными апельсинами. Хрустящая корочка и сочное мясо гарантированы!

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

курица
соевый соус
маринад
апельсины
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
