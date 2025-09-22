Обычная курица под этим маринадом становится шикарной: медово-апельсиновая глазурь с имбирём

Обычная курица под этим маринадом становится шикарной. Готовим медово-апельсиновую глазурь с имбирём. Это блюдо станет украшением вашего стола! Нежное сочное мясо в хрустящей сладковато-пряной корочке с цитрусовыми нотками. Идеально для праздника или особенного ужина.

Ингредиенты

Курица целиком — 1 шт. (1,5–2 кг)

Мед жидкий — 4 ст. л.

Апельсины — 2 шт.

Соевый соус — 50 мл

Имбирь свежий — 40 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль крупная — по вкусу

Перец черный и красный — по 1 ч. л.

Специи (паприка, куркума) — по желанию

Приготовление

Курицу обсушите, натрите маслом, солью и перцами внутри и снаружи (соли немного, так как в глазури есть соевый соус). Три апельсина очистите от кожуры и белых плёнок, нарежьте кружочками. Выложите их на дно формы. Уложите курицу грудкой вниз на апельсины. Смешайте сок апельсина, тёртый имбирь, мёд, соевый соус и специи. Обильно смажьте глазурью. Запекайте 40 минут при 200 °C. Достаньте курицу, смажьте снова. Запекайте ещё 50–60 минут, поливая соком и глазурью каждые 15 минут. Подавайте с запечёнными апельсинами. Хрустящая корочка и сочное мясо гарантированы!

