Два яблока и горстка муки. Пеку финские творожно-яблочные лепешки — никаких премудростей, все очень просто и быстро

Финская кухня славится своими простыми, но невероятно вкусными блюдами из натуральных продуктов. Эти творожно-яблочные лепешки — прекрасный тому пример. Они сочетают в себе нежность творожного теста, сочную сладость яблок и пряный аромат корицы. В отличие от обычных лепешек, они получаются одновременно воздушными и слегка влажными внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Это идеальный завтрак или полдник, который готовится быстро, но надолго дарит чувство сытости и удовлетворения. Лепешки хороши как в теплом, так и в холодном виде, а их вкус напоминает одновременно и сырники, и яблочный пирог.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 4 ст. л. сахара, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 яблока, 1 ч. л. корицы, щепотка соли. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и смешайте с корицей. Тесто разделите на 6–8 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку, выложите яблочную начинку, защипните края и снова раскатайте. Обжарьте на среднем огне на сухой сковороде или с минимальным количеством масла по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной, медом или джемом.

