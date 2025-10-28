Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 11:30

Два яблока и горстка муки. Пеку финские творожно-яблочные лепешки — никаких премудростей, все очень просто и быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Финская кухня славится своими простыми, но невероятно вкусными блюдами из натуральных продуктов. Эти творожно-яблочные лепешки — прекрасный тому пример. Они сочетают в себе нежность творожного теста, сочную сладость яблок и пряный аромат корицы. В отличие от обычных лепешек, они получаются одновременно воздушными и слегка влажными внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Это идеальный завтрак или полдник, который готовится быстро, но надолго дарит чувство сытости и удовлетворения. Лепешки хороши как в теплом, так и в холодном виде, а их вкус напоминает одновременно и сырники, и яблочный пирог.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 2 яйца, 4 ст. л. сахара, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 2 яблока, 1 ч. л. корицы, щепотка соли. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар и соль. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и смешайте с корицей. Тесто разделите на 6–8 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку, выложите яблочную начинку, защипните края и снова раскатайте. Обжарьте на среднем огне на сухой сковороде или с минимальным количеством масла по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте со сметаной, медом или джемом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Их можно есть тоннами и не поправишься: кокосовые печеньки — нужна пачка творога, банан, яйцо и 5 минут на замес
Общество
Их можно есть тоннами и не поправишься: кокосовые печеньки — нужна пачка творога, банан, яйцо и 5 минут на замес
Этот пирог стал моим спасением: полезный десерт без муки и масла за 30 минут
Общество
Этот пирог стал моим спасением: полезный десерт без муки и масла за 30 минут
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Много тыквы и никакой возни с тестом! Быстрые вертуты с тыквой на завтрак — просто, вкусно и необычно
Общество
Много тыквы и никакой возни с тестом! Быстрые вертуты с тыквой на завтрак — просто, вкусно и необычно
Турецкие лепешки катмер — жареное тонкое тесто и много начинки! Вкусный рецепт на сковороде
Общество
Турецкие лепешки катмер — жареное тонкое тесто и много начинки! Вкусный рецепт на сковороде
творог
яблоки
рецепты
завтраки
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.