Их можно есть тоннами и не поправишься: кокосовые печеньки — нужна пачка творога, банан, яйцо и 5 минут на замес. В результате вы получаете ароматное лакомство с нежным творожным тестом и нотками кокоса. И самое приятное — ими можно наслаждаться без угрызений совести: такие печенья не помешают вашей диете!

Для приготовления берём 200 г творога, спелый банан и одно яйцо — это основа нашего диетического чуда. Добавляем 40 г кокосовой стружки для тропического аромата, 50 г муки и чайную ложечку разрыхлителя. Не забудем щепотку соли и немного сахарозаменителя по вкусу — и вот уже пахнет настоящей кондитерской!

Тесто получается мягким и податливым: мокрыми руками легко сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть их и выложить на пергамент. Всего 10–20 минут в разогретой до 180 °C духовке — и золотистые печенюшки готовы! Подавайте их к чаю или кофе: нежный кокосовый аромат создаст настроение маленького праздника, а вы будете знать, что не нарушили свою диету.

