Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 10:45

Их можно есть тоннами и не поправишься: кокосовые печеньки — нужна пачка творога, банан, яйцо и 5 минут на замес

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Их можно есть тоннами и не поправишься: кокосовые печеньки — нужна пачка творога, банан, яйцо и 5 минут на замес. В результате вы получаете ароматное лакомство с нежным творожным тестом и нотками кокоса. И самое приятное — ими можно наслаждаться без угрызений совести: такие печенья не помешают вашей диете!

Для приготовления берём 200 г творога, спелый банан и одно яйцо — это основа нашего диетического чуда. Добавляем 40 г кокосовой стружки для тропического аромата, 50 г муки и чайную ложечку разрыхлителя. Не забудем щепотку соли и немного сахарозаменителя по вкусу — и вот уже пахнет настоящей кондитерской!

Тесто получается мягким и податливым: мокрыми руками легко сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть их и выложить на пергамент. Всего 10–20 минут в разогретой до 180 °C духовке — и золотистые печенюшки готовы! Подавайте их к чаю или кофе: нежный кокосовый аромат создаст настроение маленького праздника, а вы будете знать, что не нарушили свою диету.

Ранее мы готовили вкусные блинчики с кокосом и творожком. Универсальный рецепт хоть на завтрак, хоть на десерт.

Читайте также
Такое печенье изменило мое отношение к сладостям: готовлю его каждый день к чаю буквально за 5 минут
Общество
Такое печенье изменило мое отношение к сладостям: готовлю его каждый день к чаю буквально за 5 минут
Готовила себе для похудения, а домашние умяли все: вкусные блинчики с кокосом и творожком — хоть на завтрак, хоть на десерт
Общество
Готовила себе для похудения, а домашние умяли все: вкусные блинчики с кокосом и творожком — хоть на завтрак, хоть на десерт
Сырники теперь не готовлю, нашла рецепт проще и вкуснее: обалденная творожная косичка — мой хит на завтрак и перекус
Общество
Сырники теперь не готовлю, нашла рецепт проще и вкуснее: обалденная творожная косичка — мой хит на завтрак и перекус
Калорийность банана: от размера до спелости
Семья и жизнь
Калорийность банана: от размера до спелости
Пышки с яйцом и зеленым луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так
Общество
Пышки с яйцом и зеленым луком — вкусные хрустящие булочки! Идеально к супу и просто так
печенье
кокос
творог
банан
яйцо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
«Чтобы как с Лувром не получилось»: Захарова жестко высмеяла Макрона
Хирурги из Москвы спасли младенца после падения с пеленального столика
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.