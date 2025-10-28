Много тыквы и никакой возни с тестом! Быстрые вертуты с тыквой на завтрак — просто, вкусно и необычно

Осень — время тыквы, и если вы ищете рецепт, который позволит быстро и вкусно ее приготовить без долгой возни с тестом, эти вертуты станут идеальным решением. Они сочетают в себе сладость тыквы, пряность корицы и хрустящее слоеное тесто. Главное преимущество этого блюда — использование готового слоеного теста, что экономит время, но дает потрясающий результат. Вертуты получаются золотистыми, ароматными и очень сочными внутри. Они прекрасно подходят как для семейного чаепития, так и для встречи гостей — выглядят эффектно, но готовятся практически без усилий.

Для приготовления вам понадобится: 500 г тыквенной мякоти, 500 г готового слоеного теста, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла, 1 яйцо для смазывания. Тыкву натрите на крупной терке, смешайте с сахаром и корицей, оставьте на 10 минут. Слоеное тесто раскатайте в пласт толщиной 4–5 мм, разрежьте на прямоугольники. На каждый прямоугольник выложите тыквенную начинку, сверните рулетиками. Противень застелите пергаментом, выложите вертуты швом вниз. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте слегка остывшими.

