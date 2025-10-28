Нарколог предупредил о последствиях алкогольного корсаковского синдрома

Алкогольный корсаковский синдром провоцирует тяжелое нарушение памяти, рассказал «Радио 1» врач — психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев. Он отметил, что пробелы в памяти при таком диагнозе человек замещает вымышленными воспоминаниями.

То есть пациентка сидит с измазанным кашей лицом и говорит, что их уже неделю не кормят. Другой больной может быть уверен, что находится не в больнице, а, например, в каком-то другом месте, где ждет жену, которая бросила его несколько лет назад, — рассказал Казанцев.

Нарколог рассказал, что основная причина развития заболевания — дефицит витамина В1. По его словам, недуг может развиться из-за злоупотребления алкоголя.

Ранее нарколог Виталий Холдин рассказал, что употребление спиртных напитков не снимает стресс, а повышает его уровень. Он отметил, что этанол в составе алкоголя нарушает работу нервной системы.