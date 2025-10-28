Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 12:00

Вкуснее нашей аджики и готовится проще! Турецкая закуска эзме к мясу — лучше любых салатов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы любите острые закуски, но классическая аджика кажется вам слишком простой, турецкое эзме станет настоящим открытием. Эта закуска обладает нежнейшей кремовой текстурой и сложным вкусом, где острота гармонично сочетается с кислинкой гранатового соуса и свежестью мяты. В отличие от грубой аджики, эзме готовится из тщательно измельченных овощей и имеет консистенцию воздушного паштета. Его можно намазывать на лепешки, подавать к мясу на гриле или использовать как соус для лаваша. Эта закуска украсит любой стол и удивит гостей своим необычным вкусом.

Для приготовления вам понадобится: 3 сладких перца, 2 помидора, луковица, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. острого перца, 1 ст. л. гранатового соуса, пучок петрушки и мяты, соль, оливковое масло. Овощи запеките в духовке до мягкости, затем очистите от кожицы. Все ингредиенты, кроме зелени, измельчите в блендере до однородности. Добавьте мелко нарубленную зелень, посолите и взбейте еще раз. Влейте 2 ст. л. оливкового масла, перемешайте. Охладите в холодильнике 2-3 часа перед подачей. Подавайте с лепешками или мясом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

