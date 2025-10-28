Песков одним словом описал данные о французских военных на Украине Песков назвал тревожными данные СВР о планах Франции послать солдат на Украину

Данные Службы внешней разведки России о вводе на Украину до двух тысяч французских военных являются тревожными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что российские бойцы регулярно слышат иностранную речь в зоне СВО, передает ТАСС.

Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная, — сказал Песков.

Ранее в СВР сообщили, что Генеральный штаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. По ее данным, французский лидер Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

Кроме того, по данным разведки, Франция активно расширяет свои госпитали для размещения раненых, в учреждениях создаются дополнительные койко-места в ускоренном режиме. Отмечалось, что врачи проходят ускоренную подготовку для работы в полевых условиях.

До этого в СВР указывали, что британские разведслужбы, убедившись в своей безнаказанности после организации взрывов на газопроводах «Северный поток», планируют диверсии в акваториях Балтийского и Черного морей. Как отмечалось, Лондон продолжает испытывать пределы допустимого в отношении стран Евросоюза.