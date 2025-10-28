Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 12:35

Песков одним словом описал данные о французских военных на Украине

Песков назвал тревожными данные СВР о планах Франции послать солдат на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Данные Службы внешней разведки России о вводе на Украину до двух тысяч французских военных являются тревожными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что российские бойцы регулярно слышат иностранную речь в зоне СВО, передает ТАСС.

Что касается информации Службы внешней разведки России, она тревожная, — сказал Песков.

Ранее в СВР сообщили, что Генеральный штаб французских вооруженных сил готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. По ее данным, французский лидер Эммануэль Макрон «грезит военной интервенцией», потому что «провалился как политик».

Кроме того, по данным разведки, Франция активно расширяет свои госпитали для размещения раненых, в учреждениях создаются дополнительные койко-места в ускоренном режиме. Отмечалось, что врачи проходят ускоренную подготовку для работы в полевых условиях.

До этого в СВР указывали, что британские разведслужбы, убедившись в своей безнаказанности после организации взрывов на газопроводах «Северный поток», планируют диверсии в акваториях Балтийского и Черного морей. Как отмечалось, Лондон продолжает испытывать пределы допустимого в отношении стран Евросоюза.

Дмитрий Песков
СВР
Франция
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность новой жертвы хирурга Елагина
В России представили новейшую мобильную группу ПВО
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.