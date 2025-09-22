Тыквенные сырники: необычные солнечные кружочки на завтрак! Вкусно и полезно

Любите экспериментировать с классическими рецептами? Попробуйте приготовить сырники с добавлением тыквы — и вы откроете для себя новое вкусное блюдо! Эти нежные творожные лакомства приобретают красивый золотистый цвет и лёгкий овощной привкус, который прекрасно сочетается с творожной основой. Готовить их так же просто, как и обычные сырники, а результат приятно удивит всю семью. Тыквенные сырники станут отличным началом дня и порадуют даже самых привередливых едоков.

Для приготовления возьмите 200 г творога (жирность 5–9%), 100 г отварной или запечённой тыквы, 2–3 ст. л. муки, 1 яйцо, 2–3 ст. л. сахара (по вкусу), щепотку ванилина и щепотку соли.

Тыкву измельчите в блендере до состояния пюре. Творог протрите через сито или разомните вилкой до однородности. В миске соедините творог с тыквенным пюре, добавьте яйцо, сахар, ванилин и соль. Тщательно перемешайте до однородной массы. Постепенно всыпьте муку, замешивая мягкое тесто.

Сформируйте круглые лепёшки влажными руками, обваляйте в муке. Жарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Можно также запечь сырники в духовке при 180 градусах 20–25 минут.

Подавайте со сметаной, мёдом или ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.