Датская картофельная запеканка с рыбой и творожным сыром: вкусно и необычно! Готовится без возни и нервов

Эта картофельная запеканка с консервированной рыбой и творожным сыром — тот случай, когда простое становится шедевром! Нежная картофельная подушка, ароматная рыбная начинка и сливочная сырная верхушка создают идеальный союз вкусов. Блюдо получается сытным, уютным и таким вкусным, что исчезает со стола за минуты. Идеально для семейного ужина или гостей.
Ингредиенты:
500 г картофеля
1 банка консервированной рыбы (горбуша/сайра)
200 г творожного сыра
1 луковица
50 г сливочного масла
Соль, перец, зелень
Приготовление
Картофель отварите в мундире, очистите, разомните с маслом. Лук обжарьте до золотистости. Рыбу разомните вилкой, смешайте с луком. Форму смажьте маслом. Выложите слой картофеля, затем рыбную начинку. Сверху распределите творожный сыр. Запекайте 25 минут при 180°C до румяной корочки. Посыпьте зеленью.
