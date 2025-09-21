Датская картофельная запеканка с рыбой и творожным сыром: вкусно и необычно! Готовится без возни и нервов

Эта картофельная запеканка с консервированной рыбой и творожным сыром — тот случай, когда простое становится шедевром! Нежная картофельная подушка, ароматная рыбная начинка и сливочная сырная верхушка создают идеальный союз вкусов. Блюдо получается сытным, уютным и таким вкусным, что исчезает со стола за минуты. Идеально для семейного ужина или гостей.

Ингредиенты:

500 г картофеля

1 банка консервированной рыбы (горбуша/сайра)

200 г творожного сыра

1 луковица

50 г сливочного масла

Соль, перец, зелень

Приготовление

Картофель отварите в мундире, очистите, разомните с маслом. Лук обжарьте до золотистости. Рыбу разомните вилкой, смешайте с луком. Форму смажьте маслом. Выложите слой картофеля, затем рыбную начинку. Сверху распределите творожный сыр. Запекайте 25 минут при 180°C до румяной корочки. Посыпьте зеленью.

