21 сентября 2025 в 20:00

Датская картофельная запеканка с рыбой и творожным сыром: вкусно и необычно! Готовится без возни и нервов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта картофельная запеканка с консервированной рыбой и творожным сыром — тот случай, когда простое становится шедевром! Нежная картофельная подушка, ароматная рыбная начинка и сливочная сырная верхушка создают идеальный союз вкусов. Блюдо получается сытным, уютным и таким вкусным, что исчезает со стола за минуты. Идеально для семейного ужина или гостей.

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля

  • 1 банка консервированной рыбы (горбуша/сайра)

  • 200 г творожного сыра

  • 1 луковица

  • 50 г сливочного масла

  • Соль, перец, зелень

Приготовление

Картофель отварите в мундире, очистите, разомните с маслом. Лук обжарьте до золотистости. Рыбу разомните вилкой, смешайте с луком. Форму смажьте маслом. Выложите слой картофеля, затем рыбную начинку. Сверху распределите творожный сыр. Запекайте 25 минут при 180°C до румяной корочки. Посыпьте зеленью.

рецепты
запеканки
рыбы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
