Сборная США установила рекорд на чемпионате мира в Токио

Сборная США победила в эстафете 4 × 400 и установила рекорд турнира

Фото: AP/TASS

Женская сборная США по легкой атлетике завоевала золото в эстафете 4 × 400 метров на чемпионате мира в Токио, установив рекорд мировых первенств, сообщается на сайте турнира. Американки преодолели дистанцию за 3.16,16. Второе место заняла команда Ямайки с результатом 3.19,22. Бронза досталась сборной Нидерландов — 3.22,15.

На турнире был зафиксирован еще один рекорд: швед Арманд Дюплантис в прыжках с шестом преодолел 6 метров 30 сантиметров, улучшив прежнее достижение на один сантиметр. Это уже 14-й раз, когда спортсмен превысил собственный мировой результат.

С 13 по 21 сентября в Токио проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Российские спортсмены к участию в соревнованиях не допущены.

Ранее кенийский бегун Альфонс Киген установил новый рекорд Московского марафона, преодолев дистанцию за 2:09.31. Он улучшил предыдущее достижение марокканца Юнеса Беннара и стал первым в истории России спортсменом, пробежавшим марафон быстрее 2 часов 10 минут. Среди женщин победу одержала россиянка Луиза Лега с результатом 2:28.32.

