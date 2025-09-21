Чубайс злит россиян, мигрантов в РФ заставят работать по-новому: что дальше

Источники сообщили, что мигрантов в России заставят работать вахтовым методом, переехавший за границу экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс продолжает получать почти полумиллионную пенсию, в Москве завершился Международный музыкальный конкурс «Интервидение» — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Конец патентам: мигрантов в России заставят работать по-новому?

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что дни патентной системы в РФ сочтены, а на смену ей придет работа вахтовым методом. Такое предложение он озвучил на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным, который уверен, что отмена патентов возможна в будущем.

«Я рассчитываю, что уже в осеннюю сессию Госдумы соответствующий закон, а позднее и подзаконные акты будут приняты», — подчеркнул депутат.

По словам источников, вахтовый метод для мигрантов применяется в ОАЭ. По мнению экспертов, в России могут взять такой подход за основу.

Ранее Миронов заявлял, что иностранные граждане должны работать в РФ по вахтовому методу без предоставления каких-либо преференций. По его словам, отлаженная в СССР схема «приехал, отработал, заработал деньги и уехал» должна быть основной моделью привлечения иностранной рабочей силы, исключая предоставление гражданства и возможности переезда семей.

Он также опроверг утверждения о том, что миграция необходима для решения проблем безработицы в России, приведя в пример Калужскую область, где введение ограничений на работу мигрантов в отдельных отраслях не только не вызвало негативных последствий, но и способствовало развитию сельского хозяйства и промышленности.

Патент — это форма разрешения на работу для иностранцев. Получая его, гражданин имеет право платить НДФЛ 13% вместо 30%, которые предусмотрены для нерезидентов РФ. Патент выдается на срок до одного года, его стоимость для работы в Москве и Московской области составляет 8900 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в Сети поддержали идею Миронова, отметив, что мигранты не должны иметь никаких привилегий, приезжая работать в РФ.

«Вот и победа главы СК РФ Александра Бастрыкина. Он начал борьбу с мигрантами в стране, и теперь видна работа в этом направлении. <…> Введение такой практики для мигрантов — это реально что-то новое», — написали интернет-пользователи.

По данным источника Telegram-канала INSIDER BLACK, близкого к разработке миграционной реформы, в правительственных кругах активно обсуждается концепция преобразования российского гражданства в товар с различными уровнями доступа. Согласно предлагаемой модели, традиционная система «приехал, поработал, получил паспорт» признается устаревшей и создающей избыточную социальную нагрузку.

Новая концепция предполагает введение уровневого гражданства, где для трудовых мигрантов предусматривается статус «прегражданства» с ограниченными правами: отсутствием избирательных прав, доступа к материнскому капиталу, ряду социальных выплат и государственной службе, а также ограничениями на передвижение внутри страны, уточнил информатор.

По его словам, полноценное гражданство в этой системе становится привилегией, которую можно либо заслужить безупречным поведением в течение трех лет или военной службой, либо приобрести за сумму от 1 до 3 млн рублей в зависимости от региона, профессии и степени полезности для государства, отмечают инсайдеры. Инициаторы реформы апеллируют к опыту ОАЭ и Сингапура, предлагая поэтапную интеграцию с элементами фильтрации и монетизации.

Россияне потребовали отобрать у Чубайса полумиллионную пенсию

За два с половиной года, что прошли с момента отъезда Чубайса из РФ, он получил доход в размере примерно 13,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash. Кроме того, перед тем как покинуть страну, экс-глава «Роснано» распродал все свое имущество на сумму 4,3 млрд рублей. Основные сделки были заключены в марте 2022 года.

Среди проданного — больше 10 земельных участков в Тверской области в деревне Быльцино, два дома в Тверской области, дом в Одинцовском районе и две квартиры в Москве. Все вырученные средства Чубайс разместил на банковских счетах в различных странах: в Турции (Ziraat Bankasi International AG), в Израиле (Israel Discount Bank Ltd) и на Кипре (Freedom Finance Europe Ltd). Также у него открыты два счета в Казахстане. Помимо этого, Чубайс продолжает получать дивиденды от российских компаний, указали журналисты.

Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что пенсия Чубайса в 450 тыс. рублей, вероятнее всего, не является полностью государственной. По мнению юриста, значительную часть этой суммы составляют выплаты из негосударственного пенсионного фонда.

«Существуют группы граждан, для кого пенсии в РФ могут быть выше обычных. К ним относятся, например, судьи в отставке, Герои РФ. Кроме того, высокую пенсию получают бывшие госслужащие. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости может достигать 75% среднемесячного заработка. Огромная сумма пенсии Чубайса в 450 тыс. рублей вряд ли является государственной. Вероятно, большая часть выплат Чубайсу направляется именно из негосударственного фонда», — объяснил Хаминский.

По его словам, на сегодняшний день нет правовых оснований для того, чтобы лишить Чубайса пенсии. Пока бывший чиновник имеет гражданство РФ, ему обязаны платить установленную законом пенсию независимо от того, где он проживает, уточнил эксперт.

Многие россияне в соцсетях потребовали лишить Чубайса его огромной пенсии. Председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев в свою очередь считает, что пенсию экс-главы «Роснано» следовало бы направить на нужды пожилых россиян.

«Какие пенсии могут выплачиваться человеку, который так явно вредил России? Я считаю, что все те средства, которые Чубайс получает или мог бы получить в виде пенсий и дивидендов, нужно направить на нужды пенсионеров. Пусть это будет и небольшая, но справедливая прибавка к пенсии для каждого, кто действительно трудился на благо нашей страны. Это было бы правильным, честным и заслуженным решением», — полагает Зайцев.

Он добавил, что деятельность Чубайса на протяжении многих лет вызывает резкое неприятие в обществе. По мнению общественника, в России вряд ли найдется человек, испытывающий к бывшему чиновнику положительные эмоции.

«Поэтому его нужно безоговорочно лишить всего, что он получает от России», — резюмировал он.

В Москве подвели итоги «Интервидения»

В Москве завершился Международный музыкальный конкурс «Интервидение». Финальное шоу конкурса прошло на концертной площадке «Live Арена». Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, который набрал 422 балла, сообщил член жюри от РФ Игорь Матвиенко.

Выступление Дык Фука на конкурсе «Интервидение» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, будет удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», — отметил он.

На втором месте расположилось трио NOMAD из Киргизии, набравшее 373 балла. Тройку лидеров замыкает Дана Аль-Мир из Катара с 369 баллами. Белоруссия заняла шестое место с 341 баллом. Замыкают турнирную таблицу Египет (166 баллов) и Бразилия (164 балла). Всего в конкурсе приняли участие артисты из 21 страны мира. Победитель «Интервидения» получил хрустальный кубок и 30 млн рублей.

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вышел на сцену под восьмым номером с песней «Прямо по сердцу», которую написал продюсер и композитор Максим Фадеев. При этом после выступления исполнитель попросил жюри «Интервидения» не оценивать его номер, поскольку по соображениям гостеприимства не захотел претендовать на победу, а дать возможности иностранным гостям.

В результате жеребьевки SHAMAN должен был выступить под девятым номером. Однако вышел под восьмым, так как исполнительница Vassy из США, имеющая американское и австралийское гражданства, отказалась от участия в конкурсе «из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры», объяснили организаторы мероприятия. Они также подчеркнули, что США остались полноправными участниками конкурса — в жюри страну представлял легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

«Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, заявил ведущий нынешнего конкурса от России певец Алексей Воробьев. Он отметил, что страна официально подтвердила готовность принять гостей.

«Мы рады сообщить, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс „Интервидение“ в 2026 году», — сказал он.

Читайте также:

«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября

Удар по заправке, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 21 сентября

Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

«У тебя грудь начала расти?»: проститутка родила от педофила четверых детей

Ершик во рту школьницы и трупы в московских парках: главные ЧП недели