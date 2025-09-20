«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 12:33

Володин высказался о семьях мигрантов

Володин: мигранты не должны привозить семьи в Россию

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мигранты, которые едут в Россию с целью заработка, не должны везти в страну свои семьи, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Политик назвал правильным подход министра экономического развития РФ Максима Решетникова, предложившего принцип «приехал, подработал, уехал».

Если мы говорим о трудовой миграции, приезжают люди работать в страну — отработали и уехали. Причем здесь семьи, дети? Там уже другие требования, — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести в России мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года. По его словам, только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов. Депутат также привел официальную статистику, согласно которой в России находится свыше 6,5 млн мигрантов, при этом трудоустроены менее 50% из них.

До этого руководитель Центра правовой помощи мигрантам Вадим Коженов объяснил, что большое количество нелегальных мигрантов создают почву для развития коррупции. По его мнению, это главная проблема такого явления. Также он отметил, что, вместо того чтобы платить налоги, иностранцы часто дают взятки, чтобы их «не трогали».

