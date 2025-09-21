«Интервидение-2025»: кто победил, какое место занял SHAMAN, призы

В Москве завершился Международный музыкальный конкурс «Интервидение». Кто победил и какое место занял певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов)?

Кто победил на «Интервидении-2025», какой приз

Победителем «Интервидения-2025» стал представитель Вьетнама Дык Фук, сообщил член жюри от РФ Игорь Матвиенко. Он набрал 422 балла. Финальное шоу конкурса прошло на концертной площадке Live Арена.

«Образцово-показательным номером сегодня был Вьетнам. Я думаю, что в следующий раз, если все номера будут такого уровня, был бы удивительный конкурс. У Вьетнама были и этнические корни, были интересные костюмы. Само выступление современно, драматически интересно. Это прям реально было мощно», — отметил Матвиенко.

На втором месте трио «NOMAD» из Киргизии, набравшее 373 балла. Тройку лидеров замыкает Дана Аль-Мир из Катара — 369 баллов. Белоруссия заняла шестое место с 341 баллом. Замыкают турнирную таблицу Бразилия (164 балла) на последнем 21 месте и Египет (166 баллов) на предпоследнем. Третье место с конца заняла Эфиопия со 179 баллами. В конкурсе приняли участие артисты из 21 страны мира.

Победитель «Интервидения» получил хрустальный кубок и 30 млн рублей.

Где пройдет следующее «Интервидение»

«Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, этом сообщил ведущий нынешнего конкурса от России, певец Алексей Воробьев. Он отметил, что страна официально подтвердила готовность принять гостей, передает корреспондент NEWS.ru.

«Мы рады сообщить, что Королевство Саудовская Аравия официально заявило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс „Интервидение“ в 2026 году», — сказал он.

Какое место занял SHAMAN, что с певицей из США

SHAMAN вышел на сцену под восьмым номером с песней «Прямо по сердцу», которую для российского конкурсанта написал продюсер и композитор Максим Фадеев. При этом после выступления Дронов попросил жюри «Интервидения» не оценивать его номер, поскольку по соображениям гостеприимства не захотел претендовать на победу, а дать возможности иностранным гостям.

В результате жеребьевки артист должен был выступить под девятым номером. Однако вышел под восьмым, так как исполнительница Vassy из США, имеющая американское и австралийское гражданства, отказалась от участия в конкурсе «из-за беспрецедентного политического давления со стороны Канберры», как объяснили организаторы мероприятия.

Они также подчеркнули, что США остались полноправными участниками конкурса — в жюри страну представляет легендарный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер. Состязание твердо придерживается принципов открытости, остается вне политики и служит развитию искусства, добавили организаторы.

