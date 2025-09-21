«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 18:28

Готовим торт «Осень» с необычным кремом — аромат и вкус покорит даже гурманов

Торт «Осень» представляет собой изысканный десерт, сочетающий нежные сметанные коржи и крем на основе чернослива. Это кондитерское изделие отличается сбалансированным вкусом, где сладость идеально гармонирует с легкой фруктовой кислинкой. Торт обладает мягкой текстурой и насыщенным ароматом, что делает его прекрасным выбором для осеннего чаепития.

Для приготовления черносливовой основы потребуется 250 граммов чернослива, 100 граммов сахара и 100 миллилитров воды. Чернослив промывают, заливают водой с сахаром и варят на медленном огне до размягчения, затем измельчают в пюре. Для коржей: 300 граммов сметаны смешивают с 60 граммами растопленного сливочного масла, добавляют 1 грамм соли, 330 граммов просеянной муки и 10 граммов разрыхлителя. Замешивают тесто, делят на части и выпекают коржи при 180 градусах 15-20 минут. Для крема: 250 граммов сливочного масла взбивают с 80 граммами сахарной пудры, добавляют 400 граммов сметаны и 300 граммов подготовленного черносливового пюре. Готовые остывшие коржи пропитывают кремом, собирают торт и украшают нарезанным черносливом и вафельной крошкой. Секрет успеха заключается в тщательном охлаждении коржей перед сборкой и использовании хорошо взбитого масляно-сметанного крема. Торту дают настояться в холодильнике не менее 6 часов для пропитки и гармонизации вкусов. Сочетание сметанных коржей с черносливовым кремом создает неповторимый осенний вкус, который напоминает о спелых фруктах и уютных семейных вечерах.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

