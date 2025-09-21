Российские спортсмены завоевали 11 медалей в Загребе Россияне выиграли 11 медалей на чемпионате мира по борьбе в Загребе

Сборная России успешно выступила на чемпионате мира по борьбе, который завершился в Загребе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом Объединенного мира борьбы, увезут домой 11 медалей различного достоинства.

По итогам соревнований на счету российской сборной одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Единственным чемпионом мира стал представитель вольного стиля Заур Угуев, который одержал победу в весовой категории до 61 килограмма. Серебро завоевали вольники Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Екатерина Воробьева (до 55 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), а также борец греко-римского стиля Артур Саргсян (до 97 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали шесть спортсменов. Среди них — пятикратный чемпион России Заурбек Сидаков (вольная борьба, до 74 кг), а также его коллеги по женской команде Елизавета Смирнова, Ольга Хорошавцева и Амина Танделова. Греко-римский стиль был представлен Даниялом Агаевым и Миладом Алирзаевым.

Чемпионат мира проходил с 13 по 21 сентября. Несмотря на все сложности, российским борцам удалось показать блестящий результат и заявить о своей готовности к будущим международным соревнованиям.

