«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 22:30

Российские спортсмены завоевали 11 медалей в Загребе

Россияне выиграли 11 медалей на чемпионате мира по борьбе в Загребе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сборная России успешно выступила на чемпионате мира по борьбе, который завершился в Загребе. Спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом Объединенного мира борьбы, увезут домой 11 медалей различного достоинства.

По итогам соревнований на счету российской сборной одна золотая, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. Единственным чемпионом мира стал представитель вольного стиля Заур Угуев, который одержал победу в весовой категории до 61 килограмма. Серебро завоевали вольники Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Екатерина Воробьева (до 55 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), а также борец греко-римского стиля Артур Саргсян (до 97 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали шесть спортсменов. Среди них — пятикратный чемпион России Заурбек Сидаков (вольная борьба, до 74 кг), а также его коллеги по женской команде Елизавета Смирнова, Ольга Хорошавцева и Амина Танделова. Греко-римский стиль был представлен Даниялом Агаевым и Миладом Алирзаевым.

Чемпионат мира проходил с 13 по 21 сентября. Несмотря на все сложности, российским борцам удалось показать блестящий результат и заявить о своей готовности к будущим международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что биатлонисты из РФ лишены олимпийского золота из-за допинговых нарушений. МОК принял решение о пересмотре итогов эстафетных гонок на Играх в Ванкувере и Сочи.

борьба
медали
чемпионаты
победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе дронов ВСУ на Крым
Силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь
Российские спортсмены завоевали 11 медалей в Загребе
Трамп заявил о большой проблеме в отношениях Путина и Зеленского
Крыша жилого дома загорелась под Липецком
NASA опубликовало снимок суши, которые приготовили астронавты на борту МКС
Мирные жители погибли при ударе дронов ВСУ по санаторию в Крыму
«Балтика» установила рекорд РПЛ после матча с «Ростовом»
Аэропорт в российском городе временно перестал работать
Российский посол осудил молдавские учебники за оправдание нацизма
В Австралии ждут падения космического мусора от запуска спутников Starlink
Признание Палестины оказалось недостаточным для ХАМАС
Дочь известного музыканта отдала все деньги мошенникам
Захарова объяснила последствия использования российских активов Западом
Во Франции отказались признавать геноцидом ситуацию в секторе Газа
Крупный торговый центр загорелся в Киеве
В Китае раскрыли, чем Путин ответил на провокации Японии и США у Курил
Сборная США установила рекорд на чемпионате мира в Токио
Макрон указал на риски при конфискации российских активов
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.