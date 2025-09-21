«Интервидение-2025»
Трамп заявил о большой проблеме в отношениях Путина и Зеленского

Трамп: между Путиным и Зеленским сохраняется вражда

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским сохраняется существенная вражда, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News. Он назвал этот момент ужасным.

Мне нужно разобраться с [конфликтом] России и Украины. Это ужасно. Вражда между Путиным и Зеленским очень велика. Много вражды, заявил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что на возможной встрече с Путиным Зеленский попытается поднять свой рейтинг на Украине и получить легитимизацию со стороны Москвы. Он не исключил, что украинский глава решится устроить скандал, аналогичный конфликту в Белом доме.

Позже российский президент заявил, что никогда не исключал возможности встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров. Говоря о том, кем считает Путин Зеленского, президент заявил, что он является «действующим главой администрации» Украины.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин ценит конструктивные отношения с главой США Дональдом Трампом. По его словам, российский лидер особенно отмечает возможность откровенного обсуждения острых вопросов.

