21 сентября 2025 в 20:31

«Необходимо разобраться»: Трамп сделал новое заявление по сектору Газа

Трамп назвал ситуацию в секторе Газа катастрофой и решил с ней разобраться

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Сектор Газа столкнулся с катастрофической ситуацией, требующей вмешательства, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News. В то же время американский лидер подчеркнул, что украинский кризис также требует мирного урегулирования. Он напомнил, что за последнее время Соединенным Штатам удалось урегулировать семь военных конфликтов.

Безусловно, Газа — это самая настоящая катастрофа. Нам необходимо с этим разобраться, — высказался глава Белого дома.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Израиль планирует полностью разрушить сектор Газа и выселить оттуда палестинцев. По его словам, США официально одобрили продолжение активных боевых действий в регионе, а решение о будущем региона уже принято. Он также отметил, что, даже если Совет Безопасности ООН примет какие-либо резолюции, Израиль их не выполнит.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что создание палестинского государства к западу от реки Иордан невозможно. Канцелярия политика распространила это заявление в ответ на признание палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией.

