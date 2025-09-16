«США дали отмашку»: военэксперт озвучил незавидное будущее сектора Газа

Израиль намерен полностью разрушить сектор Газа и изгнать оттуда палестинцев, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, США официально санкционировали продолжение активных боевых действий в регионе.

Поездка госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим и нанесенный после этого удар по Газе говорят, что США дали отмашку на продолжение боевых действий. Я полагаю, что план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — это изгнание палестинцев из сектора Газа. Захват будет выполнен вплоть до разрушения города и уничтожения жителей. Решение было принято на самом высоком уровне, а выше Соединенных Штатов для Израиля никого нет, — пояснил Матвийчук.

По его мнению, решение о дальнейшей судьбе сектора Газа уже окончательно принято. Он добавил, что даже в случае принятия Советом Безопасности ООН каких-либо резолюций Израиль их проигнорирует.

Я полагаю, что судьба Газы уже решена. И даже если Совбез ООН примет какие-то резолюции, Израиль на них внимания не обратит. В очередной раз можно сказать, что ООН уже ничего не решает. Организация заполитизированная, вестернизированная, — резюмировал Матвийчук.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нетаньяху идеологически практически родственен лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру из-за действий Армии обороны Израиля в секторе Газа. По его словам, Тель-Авив рассказывает миру «выдуманные сказки сионизма».

Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее выразил мнение, что следует начать международную изоляцию Израиля из-за военной операции в секторе Газа. По его словам, действия правительства Нетаньяху представляют собой «одну из самых мрачных страниц в истории человечества».