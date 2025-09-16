В Европе призвали начать международную изоляцию Израиля

Следует начать международную изоляцию Израиля из-за военной операции страны в секторе Газа, такое мнение в интервью радиостанции Onda Cero выразил бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, действия правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху представляют собой «одну из самых мрачных страниц в истории человечества».

Израиль должен быть изолирован на международном уровне всеми возможными способами за его политику в Газе и, конечно же, не должен участвовать в международных соревнованиях или культурных мероприятиях, — сказал Боррель.

Ранее бывший глава дипломатии Европейского союза выразил сожаление по поводу бездействия ЕС в отношении правительства премьер-министра Израиля. Он связал эту позицию с тем, что Германия и другие страны сообщества несут историческую ответственность за холокост. Боррель добавил, что подобная позиция провоцирует «другой геноцид», на этот раз со стороны Израиля.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результаты голосований в ООН демонстрируют растущую международную изоляцию Израиля. По его словам, принятие Нью-Йоркской декларации 142 странами коренным образом изменило дипломатический баланс в палестинском вопросе.