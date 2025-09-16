Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 14:14

В Европе призвали начать международную изоляцию Израиля

Боррель: следует изолировать Израиль из-за действий в секторе Газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следует начать международную изоляцию Израиля из-за военной операции страны в секторе Газа, такое мнение в интервью радиостанции Onda Cero выразил бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его мнению, действия правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху представляют собой «одну из самых мрачных страниц в истории человечества».

Израиль должен быть изолирован на международном уровне всеми возможными способами за его политику в Газе и, конечно же, не должен участвовать в международных соревнованиях или культурных мероприятиях, — сказал Боррель.

Ранее бывший глава дипломатии Европейского союза выразил сожаление по поводу бездействия ЕС в отношении правительства премьер-министра Израиля. Он связал эту позицию с тем, что Германия и другие страны сообщества несут историческую ответственность за холокост. Боррель добавил, что подобная позиция провоцирует «другой геноцид», на этот раз со стороны Израиля.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результаты голосований в ООН демонстрируют растущую международную изоляцию Израиля. По его словам, принятие Нью-Йоркской декларации 142 странами коренным образом изменило дипломатический баланс в палестинском вопросе.

сектор Газа
Жозеп Боррель
Израиль
изоляция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.