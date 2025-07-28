Боррель заявил, что Палестина платит за «историческую вину» Европы Боррель выразил сожаление, что ЕС ничего не делает против преступлений Нетаньяху

Бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью агентству EFE выразил сожаление из-за того, что Евросоюз ничего не делает против правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он связал это с тем, что Германия и другие страны сообщества несут историческую ответственность за Холокост.

Заставлять палестинцев платить за нашу историческую вину — полная нелепость, — считает Боррель.

Он добавил, что это провоцирует «другой геноцид», в этот раз — со стороны Израиля. По его словам, Еврокомиссия «не повышает голос» из-за этого.

Ранее издание Axios писало, что в Белом доме обеспокоены недавними израильскими авиаударами по Сирии. Действия премьер-министра еврейского государства назвали деструктивными. По информации источников, эти обстрелы, совершенные после достигнутого США перемирия, резко усилили в Вашингтоне недовольство политикой Нетаньяху. Американские чиновники открыто критикуют премьера, заявляя, что он «неуправляем» и его действия угрожают планам Соединенных Штатов в регионе.