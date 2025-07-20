«Биби ведет себя как безумец!»: Нетаньяху разозлил США своей политикой Axios: в Белом доме назвали деструктивной политику Нетаньяху после ударов по САР

В Белом доме обеспокоены недавними израильскими авиаударами по Сирии, назвав действия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху деструктивными, пишет издание Axios. По информации источников, эти обстрелы, совершенные после достигнутого США перемирия, резко усилили в Вашингтоне недовольство политикой Нетаньяху.

Американские чиновники открыто критикуют премьера, заявляя, что он «неуправляем» и его действия угрожают планам США в регионе. Особое возмущение вызвал тот факт, что бомбардировки застали Белый дом врасплох в момент, когда администрация фокусируется на восстановлении Сирии.

Биби повел себя как безумец. Он постоянно все бомбит. Это может помешать тому, что пытается сделать Трамп. Нетаньяху иногда как ребенок, который просто не хочет хорошо себя вести, — заявили источники издания.

Ранее о возможных мерах Евросоюза в отношении Израиля сообщили информированные источники. По их словам, глава евродипломатии Кая Каллас уже в скором времени может озвучить решение Брюсселя по этому вопросу. Они также отметили, что приостановка соглашения об ассоциации является одним из рассматриваемых вариантов.