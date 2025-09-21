Вкуснейшие мясные гнезда с сырной начинкой всего за 40 минут

Ищете вдохновение для изысканного, но простого в приготовлении ужина? Эти мясные гнезда с сыром в духовке станут настоящим откровением даже для искушенных гурманов. Попрощайтесь с обычными котлетами и откройте для себя мир элегантной кухни, где сочность мяса встречается с нежностью сырного крема.

Вам понадобятся мясной фарш — 800 г, луковица репчатая — 1 шт., яйцо куриное — 1 шт., хлеб пшеничный — 3 ломтика, сыр твердый — 150 г, сметана — 3 ст. л., чеснок — 2 дольки, зелень свежая — 2 пучка, соль, перец черный молотый, чеснок сушеный, специи для мяса — по вкусу, молоко или вода — для размачивания хлеба.

Начните с подготовки базовых компонентов: замочите хлебные ломтики в жидкости до полного размягчения, лук измельчите кубиками, зелень мелко нарубите, а сыр крупно натрите.

В глубокой емкости аккуратно смешайте мясной фарш, тщательно отжатую хлебную массу, яйцо, половину подготовленной зелени и приправы. Интенсивно вымешивайте массу до идеально эластичной и однородной текстуры. Для создания воздушного центра смешайте сырную стружку, охлажденную сметанку, остатки зелень и чеснок, преобразованный с помощью пресса. Из фаршевой основы раскатайте круглые лепешки, в центр каждой поместите порцию сырно-сметанного микса. Бережно соберите края, формируя гнездышки с закрытой начинкой. Разместите кулинарные заготовки на противне и запекайте при 180 градусах ровно 40 минут до появления золотисто-коричневой корочки. Подавайте к столу сразу же и наслаждайтесь!

