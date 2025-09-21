«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 11:39

Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»

Величковский требует 2,45 млн рублей от Лады Дэнс и издательства «Джем»

Леонид Величковский Леонид Величковский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший участник групп «Технология» и «Биоконструктор» композитор Леонид Величковский подал иск в арбитражный суд Москвы о взыскании 2,45 млн рублей с издательства «Джем» и певицы Лады Дэнс за незаконное использование его музыки в видеоклипах исполнительницы, сообщает РИА Новости. Речь идет о семи композициях: Baby tonight («Девочка-ночь»), «Танцы у моря», «Гонщик любви», «Ковбой», «Сотри кассету», «Ночное солнце» и «Жить нужно в кайф».

По данным материалов дела, клипами распоряжалось издательство «Джем», разместившее их на «Яндекс. Музыке» без согласования с авторами. К спору привлечен и сам музыкальный сервис в качестве третьего лица. Иск был подан в сентябре 2024 года, следующее заседание назначено на декабрь.

Ранее Российское авторское общество подало иск к певице Люсе Чеботиной на 160 тысяч рублей. Причиной стало исполнение артисткой на концерте в Москве восьми композиций, включая песни Игоря Николаева, без лицензионного договора. За нарушение смежных прав на фонограммы Всемирная организация интеллектуальной собственности также подготовила иск к певице на сумму 76 тысяч рублей.

