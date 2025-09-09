Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта На певицу Люсю Чеботину подали в суд из-за композиций Николаева и Крутого

Российское авторское общество подало иск на певицу Люсю Чеботину на 160 тыс. рублей за исполнение песен музыканта Игоря Николаева и композитора Игоря Крутого без соответствующего права, передает KP.RU. По имеющейся информации, в декабре на концерте на московской «Live Арене» артистка исполнила восемь композиций, включая «Разве ты любил» и несколько зарубежных песен, права на которые не были согласованы с авторами.

В связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора с РАО, РАО обратилось в Арбитражный суд. В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы. Поэтому ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности. — NEWS.ru) также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было принято еще в октябре 2024 года, но широкая огласка произошла лишь 13 августа. Инициатором разбирательства стала сенатор Маргарита Павлова, которая подала жалобу после обращения одного из граждан.