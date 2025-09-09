Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:45

Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта

На певицу Люсю Чеботину подали в суд из-за композиций Николаева и Крутого

Люся Чеботина Люся Чеботина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российское авторское общество подало иск на певицу Люсю Чеботину на 160 тыс. рублей за исполнение песен музыканта Игоря Николаева и композитора Игоря Крутого без соответствующего права, передает KP.RU. По имеющейся информации, в декабре на концерте на московской «Live Арене» артистка исполнила восемь композиций, включая «Разве ты любил» и несколько зарубежных песен, права на которые не были согласованы с авторами.

В связи с отсутствием сведений о наличии у организатора концерта лицензионного договора с РАО, РАО обратилось в Арбитражный суд. В четырех случаях Чеботина нарушила не только авторские, но и смежные права на фонограммы. Поэтому ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности. — NEWS.ru) также подаст иск к Чеботиной в ближайшее время, его сумма составит 76 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил распространение пяти песен группы «Ленинград» на территории России. Решение было принято еще в октябре 2024 года, но широкая огласка произошла лишь 13 августа. Инициатором разбирательства стала сенатор Маргарита Павлова, которая подала жалобу после обращения одного из граждан.

Люся Чеботина
суды
иски
песни
Игорь Николаев
Игорь Крутой
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один закон Зеленского привел к массовым увольнениям среди молодежи
Раскрыта судьба членов политбюро ХАМАС после удара по Дохе
Как живут родители 4 отравленных дихлофосом детей, почему отца не посадили
8 проверенных способов быстро остановить икоту
В российском регионе на трассе орудовал лжеполицейский
Жена Воробьева впервые показала поклонникам свадебные фото с певцом
«Маме было все равно»: Авербух раскрыл свое детское прозвище
В Подмосковье выявлены первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза
Иммунолог встал на защиту аспирина
«Явно провокация»: Милонов оценил идею ввести для россиян десятину
Российские альпинисты вылетят в охваченный протестами Непал
Симоньян перенесла операцию: что ее ждет дальше, в каком состоянии Кеосаян
Европейская страна решила вооружиться роботами
Россияне все больше путешествуют на поездах и авто
Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе
Удар по Генштабу ВСУ и слитый план Запада: новости СВО к вечеру 9 сентября
В Непале протестующие подожгли аэропорт
В Петербурге эвакуировали людей сразу из четырех музеев
Рогов высказался о перспективах переговоров России и Украины
Сразу 10 беспилотников сбили над акваторией Черного моря
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.