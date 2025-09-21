«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 11:46

Оператор БПЛА забросил взрывчатку в трубу дома, где находилась пехота ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Оператор беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России забросил взрывчатку точно в трубу дома, где располагалась украинская пехота, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно его сведениям, это произошло во время боев за Волчанск. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

В боях за Волчанск боец 1009-го полка разнес дом с пехотой ВСУ. Оператор забросил взрывчатку точно в трубу дома, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах отчетливо видно, как беспилотник аккуратно подвешивает взрывчатку над дымоходом, а затем сбрасывает ее. После этого раздался взрыв, изо всех входов в дом повалил дым.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что российские военные начали применять так называемые дроны-матки для увеличения дальности ударов по целям в зоне СВО. По ее информации, украинские бойцы отмечают, что в последние месяцы ВС РФ используют новую тактику. Так, тяжелые беспилотники выходят за линию контроля и запускают меньшие дроны со взрывчаткой, которые атакуют украинскую технику.

