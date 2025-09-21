«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 11:33

«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы

Участница «Интервидения» Султан заявила, что была поражена Москвой

Нетсанет Султан Нетсанет Султан Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Участница конкурса «Интервидение-2025» из Эфиопии Нетсанет Султан, впервые посетившая Россию, поделилась своими впечатлениями от страны и сказала, что была глубоко поражена увиденным, передает РИА Новости. Также она заявила, что ей очень понравилась Москва.

Великолепная страна. Москва — великолепный город, она мне очень понравилась. Чудесные здания, музеи, парки, — заявила артистка.

Ранее американская певица Vassy сообщила, что получает много слов поддержки после отмены своего выступления в финале международного конкурса «Интервидение». Исполнительница пояснила, что была вынуждена отказаться от участия из-за непредвиденных обстоятельств. Она призналась, что сильно расстроена случившимся. Также артистка отметила, что высоко ценит поддержку, которую продолжают оказывать поклонники ее творчества.

Занявший первое место на конкурсе «Интервидение» вьетнамец Дык Фук признался, что был шокирован своей победой. Он охарактеризовал мероприятие как «грандиозное событие». Он стал победителем конкурса, набрав 422 балла. Второе место заняло трио NOMAD из Киргизии с результатом 373 балла, третье — Дана Аль-Мир из Катара, получившая 369 баллов.

