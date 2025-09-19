Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:24

Эти макароны по-флотски в три раза вкуснее оригинала — готовлю с секретом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Макароны по-флотски можно приготовить так, что они станут в три раза вкуснее обычного варианта, сохраняя при этом простоту рецепта. Секрет заключается в использовании неожиданного ингредиента и особой технике приготовления фарша. Это блюдо поразит вас своей насыщенностью вкуса и нежностью текстуры.

Для улучшенного варианта потребуется 400 г макарон, 500 г мясного фарша, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 3 столовые ложки томатной пасты, 100 мл сливок, 50 г твердого сыра, растительное масло, соль и перец. Лук и чеснок обжаривают до золотистого цвета, добавляют фарш и готовят до румяной корочки. Ключевой трюк — добавление сливок вместо воды при тушении фарша с томатной пастой. Это делает соус более нежным и кремовым. Отваренные макароны смешивают с мясным соусом, посыпают тертым сыром и доводят до готовности в духовке 10–15 минут при 180 градусах. Такой способ приготовления позволяет макаронам пропитаться соусом и приобрести хрустящую сырную корочку. Блюдо получается невероятно ароматным, с идеальным балансом вкусов.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
макароны
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
