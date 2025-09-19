В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе Минспорт РФ: ОК России запросит у МОК разъяснения по вопросу восстановления

Олимпийские игры 2026 года должны стать последними, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Он добавил, что российский Олимпийский комитет запросит у Международного олимпийского комитета разъяснения по вопросу восстановления.

Работа юридической комиссии МОК по вопросу восстановления статуса ОКР продолжается, окончательного решения на исполкоме не принималось. Разъяснения на этот счет мы запросим у МОК в ближайшее время. Наши юристы в рабочей коммуникации, — рассказал министр.

Ранее МОК сообщил, что для зимних Олимпийских игр 2026 года сохранится прежний порядок допуска нейтральных спортсменов. Президент организации Кирсти Ковентри отметила, что исполком намерен использовать опыт Олимпиады в Париже. В МОК добавили, что на предыдущих соревнованиях участвовали 32 спортсмена с российскими и белорусскими паспортами.

До этого стало известно, что российские спортсмены не будут допущены к участию в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года. Аналогичные правила действуют в отношении спортсменов из Белоруссии.