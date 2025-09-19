«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:53

В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе

Минспорт РФ: ОК России запросит у МОК разъяснения по вопросу восстановления

Данил Садреев (команда ОКР) Данил Садреев (команда ОКР) Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийские игры 2026 года должны стать последними, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Он добавил, что российский Олимпийский комитет запросит у Международного олимпийского комитета разъяснения по вопросу восстановления.

Работа юридической комиссии МОК по вопросу восстановления статуса ОКР продолжается, окончательного решения на исполкоме не принималось. Разъяснения на этот счет мы запросим у МОК в ближайшее время. Наши юристы в рабочей коммуникации, — рассказал министр.

Ранее МОК сообщил, что для зимних Олимпийских игр 2026 года сохранится прежний порядок допуска нейтральных спортсменов. Президент организации Кирсти Ковентри отметила, что исполком намерен использовать опыт Олимпиады в Париже. В МОК добавили, что на предыдущих соревнованиях участвовали 32 спортсмена с российскими и белорусскими паспортами.

До этого стало известно, что российские спортсмены не будут допущены к участию в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года. Аналогичные правила действуют в отношении спортсменов из Белоруссии.

Михаил Дегтярев
Олимпиада
спортсмены
Минспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.