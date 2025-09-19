Расписание школьных каникул в 2025–2026 учебном году

Для большинства российских школ, работающих по традиционной четвертной системе, учебный год делится на четыре периода, разделенных каникулами. Согласно рекомендациям Минпросвещения, осенние каникулы запланированы на период с 25 октября по 2 ноября 2025 года. Благодаря выходным и празднованию Дня народного единства 4 ноября, непрерывный отдых продлится целых 11 дней — с 25 октября по 4 ноября включительно.

Зимние каникулы, традиционно включающие новогодние и рождественские праздники, пройдут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. 16 дней непрерывного отдыха помогут школьникам полноценно восстановить силы после второй четверти.

Весенние каникулы пройдут с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Этот перерыв в учебе особенно важен для психологической разгрузки детей перед завершающим этапом учебного года. Летние каникулы начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа 2026 года, хотя для выпускников 9-х и 11-х классов этот период может быть скорректирован в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации.

График каникул при системе обучения по триместрам в 2025/26 году

Триместровая система чаще всего используется в школах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, она предусматривает более частые, но короткие периоды отдыха. При таком формате учебный год делится на три равные части, каждая из которых состоит из двух модулей по пять недель обучения, после которых следует неделя каникул.

Для триместровой системы на 2025/26 учебный год рекомендованы следующие даты: первые осенние каникулы — с 4 по 12 октября 2025 года, вторые осенние — с 15 по 23 ноября 2025 года. Зимний отдых разделен на два периода: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года и с 21 февраля по 1 марта 2026 года. Весенние каникулы планируются с 28 марта по 4 апреля 2026 года, а летние — с 23 мая по 31 августа 2026 года.

Такой график, согласно исследованиям педагогов и психологов, помогает снизить уровень утомляемости учащихся, поскольку частые перерывы позволяют своевременно восстанавливать силы и поддерживать концентрацию внимания.

Дополнительные каникулы для первоклассников в 2025/26 году

Для самых юных учащихся — первоклассников — предусмотрены дополнительные каникулы, помогающие им адаптироваться к новому ритму жизни и снизить нагрузку на еще не окрепший организм. В 2025/26 учебном году дополнительные каникулы для первых классов рекомендованы с 21 февраля по 1 марта 2026 года.

Эти февральские каникулы особенно важны для детей 6–7 лет, которые только привыкают к систематическим учебным нагрузкам. По мнению специалистов, такой перерыв помогает сохранить здоровье самых маленьких учеников, снижает усталость и повышает успеваемость к концу учебного года. Некоторые школы могут расширять эту практику и на вторые классы, особенно если учебное заведение находится в регионах с суровыми климатическими условиями.

Как формируется график: могут ли даты измениться?

Важно понимать, что расписание, публикуемое Министерством просвещения, носит рекомендательный характер. Согласно федеральному законодательству, продолжительность учебного года и каникулярного времени устанавливается на федеральном уровне, но конкретные даты определяются региональными органами образования и самими образовательными учреждениями.

Школы имеют право корректировать даты начала и окончания каникул в пределах учебного года, но должны соблюдать общее количество дней, установленное рекомендациями министерства. Согласно нормативам, продолжительность осенних, зимних и весенних каникул не должна быть менее семи дней в каждый период.

Изменения могут вноситься по различным причинам: климатические особенности региона, культурные и религиозные праздники, решения школьных советов, чрезвычайные ситуации и карантинные мероприятия. Например, школы в северных регионах России часто смещают каникулы из-за сильных морозов, а в южных — из-за аномальной жары.

Администрация учебного заведения обязана заранее согласовать любые изменения с учредителем (муниципалитетом или городской администрацией) и уведомить родителей о коррективах. Для получения точной информации о датах каникул в конкретной школе рекомендуется обращаться к официальному сайту образовательного учреждения, электронному дневнику или непосредственно к классному руководителю.

Планируем отдых с ребенком: идеи на каждый период

Осенние каникулы, выпадающие на золотую осень, прекрасно подходят для познавательного отдыха на природе. Соберите гербарий из разноцветных листьев, организуйте прогулку в парк для наблюдения за изменениями в природе, посетите краеведческий музей или выставку. Благодаря празднованию Дня народного единства 4 ноября многие культурные учреждения готовят специальные программы для семейного посещения.

Зимние каникулы — идеальное время для активного отдыха и семейных традиций. Катание на санках, лыжах или коньках, совместное приготовление новогодних угощений, посещение театральных представлений и елок — все это создает неповторимую праздничную атмосферу. Длинный период отдыха позволяет планировать поездки в другие города для посещения знаменитых новогодних ярмарок и резиденции Деда Мороза.

Весенние каникулы, совпадающие с пробуждением природы, отлично подходят для первых пикников на свежем воздухе, посещения ботанических садов и оранжерей, где можно наблюдать весеннее цветение растений. Это также благоприятное время для экскурсий в другие города и познавательных поездок, поскольку погода уже достаточно теплая, но цены на путешествия еще не достигли своих летних максимумов.

Летние каникулы — время длительного отдыха, который можно разнообразить посещением детских лагерей, поездками на море или в деревню к бабушке. Многие организации предлагают тематические смены (языковые, спортивные, творческие), которые помогут ребенку не только отдохнуть, но и развить новые навыки.

