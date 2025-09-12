Россиянам рассказали, когда будут следующие длинные выходные Юрист Ерзина заявила, что в начале ноября россиян ждут трехдневные выходные

Следующие трехдневные выходные ждут россиян в начале ноября, напомнила РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. По ее словам, они продлятся со 2 по 4 число, так в России отметят День народного единства.

Осенью россиян ждет укороченная рабочая неделя: с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня. Им предшествуют три выходных дня 2, 3 и 4 ноября, — подчеркнула Ерзина.

Она добавила, что непрерывные трехдневные выходные появились в ноябре благодаря переносу выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность для родителей школьников получить дополнительный выходной день 1 сентября. Инициативу объяснили тем, что родители часто не могут отводить ребенка в школу и сопровождать его на торжественные линейки и первые занятия.

Тем временем глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января, согласно прошлогоднему постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.