«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 18:56

Камчатку продолжает трясти

На Камчатке после землетрясения произошло еще 10 афтершоков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Еще 10 афтершоков было зафиксировано за последние два часа на Камчатке после землетрясения, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН. Их магнитуда варьировалась от 4,0 до 5,4.

Сейсмоактивность в регионе продолжается, — добавили там.

Утром 19 сентября на территории Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его эпицентр располагался в 125 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Позже стало известно о десятках афтершоков. Подземные толчки произошли в океане, их эпицентры находились на глубине от 10,4 до 52,9 км.

Ранее местный житель рассказал, что люди напуганы из-за землетрясения на Камчатке, но держатся сплоченно. Он отметил, что на данный момент все спокойно. Все службы региона перевели в режим повышенной готовности. После землетрясения специалисты проверяют социальные учреждения и жилые дома.

Тем временем на Камчатском полуострове, на одном из наиболее активных вулканов — Шивелуче, произошел значительный пепловый выброс. Извержение подняло пепел на высоту 4,5 километра.

Камчатка
происшествия
землетрясения
катаклизмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.