Камчатку продолжает трясти На Камчатке после землетрясения произошло еще 10 афтершоков

Еще 10 афтершоков было зафиксировано за последние два часа на Камчатке после землетрясения, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН. Их магнитуда варьировалась от 4,0 до 5,4.

Сейсмоактивность в регионе продолжается, — добавили там.

Утром 19 сентября на территории Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его эпицентр располагался в 125 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Позже стало известно о десятках афтершоков. Подземные толчки произошли в океане, их эпицентры находились на глубине от 10,4 до 52,9 км.

Ранее местный житель рассказал, что люди напуганы из-за землетрясения на Камчатке, но держатся сплоченно. Он отметил, что на данный момент все спокойно. Все службы региона перевели в режим повышенной готовности. После землетрясения специалисты проверяют социальные учреждения и жилые дома.

Тем временем на Камчатском полуострове, на одном из наиболее активных вулканов — Шивелуче, произошел значительный пепловый выброс. Извержение подняло пепел на высоту 4,5 километра.