Камчатку продолжает трясти

Еще 10 афтершоков было зафиксировано за последние два часа на Камчатке после землетрясения, сообщил региональный филиал Геофизической службы РАН. Их магнитуда варьировалась от 4,0 до 5,4.
Сейсмоактивность в регионе продолжается, — добавили там.
Утром 19 сентября на территории Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его эпицентр располагался в 125 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Позже стало известно о десятках афтершоков. Подземные толчки произошли в океане, их эпицентры находились на глубине от 10,4 до 52,9 км.
Ранее местный житель рассказал, что люди напуганы из-за землетрясения на Камчатке, но держатся сплоченно. Он отметил, что на данный момент все спокойно. Все службы региона перевели в режим повышенной готовности. После землетрясения специалисты проверяют социальные учреждения и жилые дома.
Тем временем на Камчатском полуострове, на одном из наиболее активных вулканов — Шивелуче, произошел значительный пепловый выброс. Извержение подняло пепел на высоту 4,5 километра.