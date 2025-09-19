Куда сходить в Москве в выходные 20–21 сентября: музеи и гигантские тыквы

В нашей традиционной рубрике анализируем интересные события этих выходных из афиши Москвы — от чемпионата огромного урожая до конных прогулок и бесплатных концертов. Рассказываем, куда сходить в выходные 20 и 21 сентября, как провести незабываемое свидание и чем развлечь ребенка в этот уик-энд.

Куда сходить в Москве 20 и 21 сентября с девушкой: рассматриваем гигантские тыквы и слушаем классику

Советуем сходить с девушкой в московский Центр искусств, где до 31 декабря открыта новая выставка «Русский модернизм» с редкими произведениями 1890–1930-х годов из частных собраний. Там вы сможете увидеть живопись Константина Коровина, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Кузьмы Петрова-Водкина и других художников, представляющих импрессионизм, символизм, футуризм и другие течения.

Еще одна хорошая идея для свидания — отправиться на конную прогулку по «Лосиному острову» со своей половинкой. А вот любителям садоводства интересно будет заглянуть в Аптекарский огород. Тут приглашают полюбоваться огромным урожаем со всей России на специализированным чемпионате.

В Театре комедии идет «Идеальный муж», в «Ленкоме» — «Маяковский», а в театре им. Моссовета — «Вишневый сад» с Юлией Высоцкой в главной роли.

Хорошее время сейчас для любителей классической музыки. Многие концертные площадки устраивают специальные представления в честь открытия нового сезона. В Доме музыки в это воскресенье, например, выступит Национальный филармонический оркестр России под руководством Владимира Спивакова. В программу вошли произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера.

Куда сходить с девушкой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 20–21 сентября: катаемся на колесе и изучаем восточную культуру

Рекомендуем сходить в Москве с детьми в ЦДМ: с пятницы и до воскресенья тут запланирован фестиваль «Вокруг света с ЦДМ» с бесплатным входом. Вас ждут спектакли, шоу с Тесла-катушками, встречи с героями, кулинарные и творческие мастер-классы, а также путешествие по культурам Китая, Японии, Мексики, Египта, Бразилии и Африки.

Советуем провести 20 сентября на колесе обозрения «Солнце Москвы», где с полудня начнется яркий семейный праздник, приуроченный ко дню рождения комплекса. В первой половине дня вас ждут мастер-классы, шоу и сладкие угощения, а вечером — премьера светомузыкального представления.

В театрах столицы идут сразу несколько «Золушек» — балет в театре на Цветном и классический спектакль в Малом театре. А еще в Москве сходить с ребенком можно на мультфильм «Зверопоезд»: по сюжету героев пленил прямо в поезде хитроумный барсук Ганс и теперь они должны противостоять преступнику.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: «включаемся», ходим по музеям и заботимся о питомцах

ВДНХ зовет на фестиваль детских медиа «Включайся» с большим количеством бесплатных мероприятий. Организаторы обещают, например, большой концерт. Ведущим выступит Андрей Малахов, а песни споют Анна Седокова, Стас Пьеха, Сати Казанова и многие другие.

А вот на «Хлебозаводе» в эти же выходные будут говорить о проблемах питомцев, особенно тех, кто живет на улице. Там запланирован фестиваль «Лучший друг». Приходите, чтобы получить советы от ветеринаров.

Одно из самых обширных событий выходных со свободным входом — «Ночь московского спорта». В центральных локациях столицы (например, прямо на Тверской) пройдут тренировки под открытым небом с участием известных тренеров и спортсменов.

Также 20 и 21 сентября завершается очередная Московская музейная неделя. В эти выходные бесплатным будет посещение Музея Москвы, экспозиций, посвященных Александру Солженицыну, Михаилу Булгакову и Николаю Гоголю.