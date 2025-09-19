Футболист Фернандес сделал громкое заявление о своей карьере Футболист Фернандес заявил о завершении профессиональной карьеры

Российский и бразильский футболист Марио Фернандес завершил свою профессиональную карьеру. Об этом 35-летний четвертьфиналист чемпионата мира в составе сборной России написал на странице жены в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Обнимаю, Марио Фернандес, — сказано в сообщении.

В России Фернандес играл за ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Контракт с «Зенитом» был расторгнут 24 июля 2024 года по соглашению сторон. После он вернулся на родину.

