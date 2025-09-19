Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 15:15

Футболист Фернандес сделал громкое заявление о своей карьере

Марио Фернандес Марио Фернандес Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский и бразильский футболист Марио Фернандес завершил свою профессиональную карьеру. Об этом 35-летний четвертьфиналист чемпионата мира в составе сборной России написал на странице жены в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Обнимаю, Марио Фернандес, — сказано в сообщении.

В России Фернандес играл за ЦСКА (Москва) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Контракт с «Зенитом» был расторгнут 24 июля 2024 года по соглашению сторон. После он вернулся на родину.

Тем временем футболисты «Ростова» со счетом 2:1 обыграли московский «Спартак». Такой итог получил матч четвертого тура группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Фонбет Кубка России, который состоялся в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

До этого итальянский голкипер 26-летний Джанлуиджи Доннарумма сообщил об уходе из «Пари Сен-Жермен». Футболист сделал заявление о своем уходе, выразив разочарование решением клуба. Он выступал за ПСЖ с 2021 года. Вратарь подчеркнул, что всегда отдавал все силы команде, но решение о его уходе приняло руководство, что стало для него неожиданностью.

