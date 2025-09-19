«Интервидение-2025»
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры

Жители Москвы направили Собянину жалобу на фаллические светофоры

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи направили официальную жалобу мэру столицы Сергею Собянину на дизайн городских светофоров, которые, по их мнению, визуально напоминают фаллос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Авторы обращения называют текущий дизайн крайне неудачным и требующим срочной замены.

Конкретная модель, используемая в городе, имеет двусмысленную форму, визуально напоминающую мужской половой орган, что является предметом постоянных публичных обсуждений и насмешек, — написали в обращении.

По словам заявителей, неоднозначная форма светофоров дезориентирует участников дорожного движения и снижает концентрацию внимания. Авторы жалобы требуют от мэрии заменить устройства на более нейтральные модели, соответствующие правилам применения дорожных знаков.

Ранее Собянин назвал российскую столицу последним форпостом в борьбе за человеческий капитал. Мэр заверил жителей столицы, что город приложит все усилия для того, чтобы демонстрировать и дальше высокие темпы развития в социальной отрасли, здравоохранении и образовании.

