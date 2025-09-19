Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры Жители Москвы направили Собянину жалобу на фаллические светофоры

Москвичи направили официальную жалобу мэру столицы Сергею Собянину на дизайн городских светофоров, которые, по их мнению, визуально напоминают фаллос, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Авторы обращения называют текущий дизайн крайне неудачным и требующим срочной замены.

Конкретная модель, используемая в городе, имеет двусмысленную форму, визуально напоминающую мужской половой орган, что является предметом постоянных публичных обсуждений и насмешек, — написали в обращении.

По словам заявителей, неоднозначная форма светофоров дезориентирует участников дорожного движения и снижает концентрацию внимания. Авторы жалобы требуют от мэрии заменить устройства на более нейтральные модели, соответствующие правилам применения дорожных знаков.

Ранее Собянин назвал российскую столицу последним форпостом в борьбе за человеческий капитал. Мэр заверил жителей столицы, что город приложит все усилия для того, чтобы демонстрировать и дальше высокие темпы развития в социальной отрасли, здравоохранении и образовании.