Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ Герой России Григорьев не смог досмотреть видео рукопашного боя с солдатом ВСУ

Герой России Андрей Григорьев не смог полностью посмотреть вирусное видео своего рукопашного боя с украинским военнослужащим. В эфире телеканала «Звезда» он признался, что его глубоко тронуло увиденное, и предпочел не возвращаться к этому моменту.

Многие спрашивают меня: «Почему ты не смотришь на это видео?» Я знаю концовку, как это было. Второй раз это пройти, — поделился Григорьев.

В разговоре военный подчеркнул, что в каждом человеке скрывается «зверь», которого лучше не будить. По его словам, в критических ситуациях, таких как рукопашный бой, включается инстинкт самосохранения. Он добавил, что в тот момент единственной мыслью было желание остаться в живых. Боец поделился своими чувствами и подчеркнул, насколько важно спасти жизнь.

Григорьев сражался на СВО под позывным Тута. Уроженец Якутии получил от президента Владимира Путина звезду Героя России в День защитника Отечества. Он получил широкую известность после победы в рукопашной схватке с украинским бойцом.

Ранее Герой России и председатель «Офицеров России» Сергей Липовой заявлял, что искажать историю переделыванием на современный лад классических фильмов о Великой Отечественной войне недопустимо. Он счел подобные проекты бесполезной тратой ресурсов.