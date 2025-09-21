Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году

Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году Климатолог Терешонок допустил потепление в Москве на три градуса к 2050 году

Зима в Москве и центральной части России продолжит теплеть, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок в комментарии ТАСС. По его словам, к 2050 году температура в регионе может подняться на 1–3 градуса.

По нашим расчетам, через 25 лет возможный рост температуры в Москве и ЦФО составит от одного до трех градусов, — объяснил Терешонок.

Эксперт отметил, что насыщение атмосферы углеродами и усиление парникового эффекта продолжают расти. Однако он допустил отдельные понижения температуры, но общий тренд показывает ее постоянный рост.

Согласно данным ведомства, к 2030 году средняя зимняя температура воздуха в Москве может достичь −4 градусов. Для сравнения, в 1970 году она составляла −8, а в 1890–1930 годах была на отметке в −10.

Ранее климатолог Кокорин заявил, что аномальные явления осенью станут более частыми. По словам эксперта, такая тенденция будет наблюдаться в течение следующих 20 лет.