«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 11:58

Эксперт рассказал, какие игрушки могут вызвать удушье у животных

Lenta.ru: некоторые игрушки способны навредить здоровью питомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Далеко не все игрушки из тех, что можно купить сегодня для питомцев, одинаково безопасны, предупредил эксперт по качеству продуктов Григорий Балагуров. Некачественные изделия могут нанести серьезный вред животному и даже изменить поведение, приводит его слова Lenta.ru.

Например, фталаты. При жевании игрушки эти соединения могут попасть в слюну, а вместе с ней и в организм питомца, вызывая впоследствии поражения почек, печени и других важных органовпредупреждает Балагуров.

По его словам, производители также могут использовать бисфенол для придания прочности изделиям, который убивает гормональную систему животных и провоцирует аномалии в поведении. Также таят опасность формальдегиды и бром, применяемые для обработки предметов и снижения их воспламеняемости. Кроме того, опасны мышьяк и свинец. Последний можно встретить в составе ярких и насыщенных красок, например, теннисных мячей. Накапливаясь в организме, эти элементы вызывают хроническую интоксикацию и тяжелые осложнения.

Помимо химических опасностей, здоровью животных угрожают и слишком мелкие элементы, например плюшевые мишки с маленькими пластиковыми глазами, конструкторы, игрушки с перьями. Они могут стать причиной проблем с кишечником и удушья.

Ранее сообщалось, что в Москве успешно прооперировали кота с разрывом мочевого пузыря. Пушистый находился в критическом состоянии и, вероятнее всего, погиб бы без вмешательства человека.

животные
игрушки
собаки
кошки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков необычной метафорой описал график Путина
Юрия Бутусова похоронили в Москве на Кунцевском кладбище
Еще одному фигуранту дела о гибели людей в вездеходе предъявили обвинение
Гороскоп на неделю с 22 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Петербургская полиция ищет ночного стрелка-охранника с Рубинштейна
Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой
Певец Ваня Дмитриенко повысил цену на свои выступления
Британские истребители решили «защитить» Польшу после инцидента с БПЛА
Гуменник выиграл отбор к ОИ-2026, опередив украинца Марсака на 45 баллов
Подполье узнало об ударе по артиллерийскому складу в Сумах
Подполье заявило об ударе по авиабазе для F-16 в Полтаве
Россиянин отправился на отдых и заметил у себя необычную аллергию
Гороскоп на 21 сентября: Рыб ждет учеба, Весы преодолеют преграды
«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева
Школьник заставил сверстника съесть шнурки на камеру и плюнул ему в рот
«Все-таки соседи»: Белоруссия высказалась о потенциальной войне с Польшей
«Разрыв растет»: Пушков о тревожном сигнале для жителей ФРГ
Польше удалось найти последний разыскиваемый дрон
Россиянам рассказали, когда начнется пик заболеваемости гриппом и ОРВИ
Очень необычный рецепт оливье с копченой курицей и гранатом
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.