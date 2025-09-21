Эксперт рассказал, какие игрушки могут вызвать удушье у животных

Далеко не все игрушки из тех, что можно купить сегодня для питомцев, одинаково безопасны, предупредил эксперт по качеству продуктов Григорий Балагуров. Некачественные изделия могут нанести серьезный вред животному и даже изменить поведение, приводит его слова Lenta.ru.

Например, фталаты. При жевании игрушки эти соединения могут попасть в слюну, а вместе с ней и в организм питомца, вызывая впоследствии поражения почек, печени и других важных органов — предупреждает Балагуров.

По его словам, производители также могут использовать бисфенол для придания прочности изделиям, который убивает гормональную систему животных и провоцирует аномалии в поведении. Также таят опасность формальдегиды и бром, применяемые для обработки предметов и снижения их воспламеняемости. Кроме того, опасны мышьяк и свинец. Последний можно встретить в составе ярких и насыщенных красок, например, теннисных мячей. Накапливаясь в организме, эти элементы вызывают хроническую интоксикацию и тяжелые осложнения.

Помимо химических опасностей, здоровью животных угрожают и слишком мелкие элементы, например плюшевые мишки с маленькими пластиковыми глазами, конструкторы, игрушки с перьями. Они могут стать причиной проблем с кишечником и удушья.

Ранее сообщалось, что в Москве успешно прооперировали кота с разрывом мочевого пузыря. Пушистый находился в критическом состоянии и, вероятнее всего, погиб бы без вмешательства человека.