«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева

Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов заявил, что включение в санкционный список Украины стало для него честью и гордостью. В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что подобное решение Киева — подтверждение правильного курса.

Для меня оказаться в этом списке — гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении, — отметил Куршутов.

По словам вице-премьера, санкционные меры не несут практических последствий и не затрагивают его личные интересы. Куршутов объяснил, что на Украине у него нет ни активов, ни наград.

Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут, — резюмировал он.

В санкционный список Украины также попал общественный деятель Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции и генерала Шарля де Голля. Кроме того, ограничения введены против замминистра внутренних дел РФ Андрея Кикотя и руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.