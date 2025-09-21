«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 13:11

«Список патриотов»: вице-премьер Крыма обрадовался санкциям Киева

Вице-премьер Крыма Куршутов счел честью попадание в санкционный список Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов заявил, что включение в санкционный список Украины стало для него честью и гордостью. В комментарии РИА Новости он подчеркнул, что подобное решение Киева — подтверждение правильного курса.

Для меня оказаться в этом списке — гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении, — отметил Куршутов.

По словам вице-премьера, санкционные меры не несут практических последствий и не затрагивают его личные интересы. Куршутов объяснил, что на Украине у него нет ни активов, ни наград.

Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут, — резюмировал он.

В санкционный список Украины также попал общественный деятель Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции и генерала Шарля де Голля. Кроме того, ограничения введены против замминистра внутренних дел РФ Андрея Кикотя и руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

