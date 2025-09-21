Солдаты из скандинавских стран возмутились новой униформой

Военнослужащие из скандинавских стран пожаловались на новую униформу за $1,53 тыс. (около 127 тысяч рублей), сообщает журнал Forsvarets forum. Ее закупили для Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Солдаты возмутились дырами в форме, появившимися спустя всего несколько недель.

Большинство солдат... обнаруживали дыры в форме или ее разрывы. У некоторых прошло всего несколько недель после того, как им выдали абсолютно новую униформу, прежде чем в ней были замечены первые дыры, — говорится в публикации.

Солдаты также жалуются, что форма выцветает на солнце. Кроме того, в ней слишком жарко находиться на открытом воздухе даже при минусовых температурах в Финнмарке.

Как уточнили журналисты, перед вводом в эксплуатацию новая униформа была протестирована, потенциальных проблем с качеством выявлено не было. Однако в связи с массовыми жалобами пришлось начать работу по корректировке конструкции.

