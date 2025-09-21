Президент Финляндии Александр Стубб своими заявлениями о гарантиях безопасности для Украины пытается спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, Стубб стремится втянуть Россию в конфликт на балтийском и финском направлениях, при этом Финляндия нарушила прежние договоренности и утратила нейтральный статус, что он использует в своих целях.

По всем параметрам видно, что он хочет втянуть Россию в конфликт на балтийском, на финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты [Стубб] этим пользуешься, — заявил Соскин.

Ранее постоянный член Совбеза РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что Хельсинки как член НАТО будет выполнять все указания Альянса. По его мнению, в связи с этим Россия должна усиливать меры по обеспечению собственной безопасности.

Кроме того, он заявил, что жители Финляндии пострадали из-за разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями. По его словам, наибольший ущерб понес юго-восток страны. Министр отметил, что решение разорвать связи с Россией принималось исключительно финскими властями без учета последствий для населения. По его мнению, со временем правительство может осознать, что дружественные отношения с Москвой гораздо более выгодны, чем враждебные и холодные.