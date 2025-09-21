«Всем ясно»: Пушков напомнил, без чего невозможно урегулирование на Украине Пушков назвал урегулирование на Украине невозможным без согласия России

Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия России, написал в Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Таким образом он ответил на слова президента Финляндии Александра Стубба, что Москва якобы не имеет права голоса в вопросе о гарантиях безопасности для Украины.

Всему миру ясно, что без согласия России никакого урегулирования украинского кризиса не будет, поскольку условия урегулирования напрямую касаются ее безопасности. Всем ясно, кроме, видимо, Стубба, — говорится в сообщении.

Пушков отметил, что Стубб пытался выглядеть «решительным и твердым», но в итоге «сморозил явную глупость». Он подчеркнул, что если бы у России не было права голоса по Украине, то президент США Дональд Трамп не стал бы встречаться с лидером страны Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее Пушков выразил мнение, что европейские страны никогда не смогут отказаться от российских энергоносителей. По его словам, многие страны ЕС продолжают активно импортировать российские энергоресурсы и изменить в ближайшее время это будет невозможно.